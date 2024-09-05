وكيل الأزهر يعتمد نتيجة للشهادة الثانوية الأزهرية دور ثان بنجاح ‏‏67.52%‏

اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، اليوم الخميس، نتيجة الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (العلمي– الأدبي) وثانوية معاهد فلسطين، للعام الدراسى 2023/2024م.
وبلغت نسبة النجاح للقسم الأدبى للدور الثانى 69.48%، بينما بلغت نسبة النجاح للقسم العلمى فى الدور الثانى 64.21%، بنسبة نجاح عامة للدور الثانى للقسمين 67.52%. بينما بلغت نسبة النجاح فى ثانوية معاهد فلسطين للدور الثانى 100%.
وتقدم وكيل الأزهر بالتهنئة لكل الطلاب الناجحين، متمنيا لهم التوفيق فى المرحلة الجامعية، كما تقدم بالشكر لكل المشاركين فى أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بدوريها الأول والثاني.
من جانبه، أوضح الشيخ أيمن عبد الغنى أن عدد من تقدموا لامتحانات الدور الثانى بالقسمين العلمى والأدبى بلغ (52793) طالبًا وطالبة، حضر منهم (52760) طالبًا وطالبة، نجح منهم (35622) طالبًا وطالبة. بينما تقدم لامتحانات الدور الثانى فى معاهد فلسطين (4) طلاب نجحوا جميعًا.
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