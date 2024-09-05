رئيس ميناء دمياط يستقبل رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء

دمياط معتز الشربينى

استقبل اللواء بحري طارق عدلى عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال زيارته للميناء لمتابعة أعمال فرع الهيئة بميناء دمياط ، بحضور قيادات الهيئة القومية لسلامة الغذاء .

حيث قدم الدكتورطارق الهوبى التهنئة للواء بحرى طارق عدلي بمناسبة توليه رئاسة هيئة ميناء دمياط وتمنى له التوفيق والسداد .

كما استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق المستمر وتقديم كافة اوجه الدعم اللازم لفرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء داخل ميناء دمياط تأكيدا على دور الهيئة الرقابي والذي يضمن وصول غذاء صحي وآمن للمواطن المصري، كذلك دورها الحيوي في الإرتقاء بجودة وتنافسية الصناعات الغذائية المصرية بالأسواق المحلية والعالمية.

جدير بالذكر أن فرع المعامل الخاص بالهيئة القومية لسلامة الغذاء بميناء دمياط يعد من أحدث معامل الهيئة بالموانئ المصرية ومكون من 4 أدوار بمساحة إجمالية 2000 متر و يشمل ٤ أقسام لتحليل الملوثات الكيميائية ( من متبقيات المبيدات و متبقيات العقاقير البيطرية و العناصر الثقيلة و المضافات الغذائية و الملوثات العضوية الثابتة ) كما يوجد بالمعمل ثلاث أقسام لفحص الملوثات البيولوجية من فيرس و بكتريا و طفيليات، و قد تم تصميم المعمل بدعم فني يسمح باستخدام احدث الاجهزة مثل مطياف الكتلة و أجهزة الفصل الكروماتوجرافي السائل و الغازي .



يهدف المعمل استراتيجياً لإمكانية فحص 200 عينة يومياً تشمل الخضراوات و الفواكه و اللحوم و الحبوب ، كما يستهدف المعمل الكشف عن 825 ملوث غذائي كيميائي و مجموعة كبيرة من الملوثات البيولوجية وتصل القدرة الاستيعابية للمعمل الي 63 الف عينة سنوياً والمبنى مدعوم بـ 5 شبكات دعم غازي لتشغيل أجهزة التحليل بشكل مستمر وبدقة تضمن صحة وجودة النتائج ، وكذا شبكات تنقية المواد وامتصاص الغازات بما يتماشى مع المعايير الدولية للصحة والسلامة المهنية إضافة إلى الدعم الخاص بتكنولوجيا التواصل مع جميع المعامل الأخرى ومع الإدارة المركزية لتسجيل نتائج التحاليل فور صدورها ، وتعد تلك المعامل إضافة كبيرة تدعم خطة الدولة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة والصادرات الغذائية المصرية بالتنسيق بين جميع الجهات العاملة بالميناء.



