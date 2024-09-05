رئيس الوزراء يلتقى رئيس شركة "تشاينا إنرجي" China Energy

كتبت هند مختار

عقب مشاركته صباح اليوم في الجلسة الافتتاحية لقمة منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي بالعاصمة الصينية بكين، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سونج هايلينج، رئيس شركة "تشاينا إنرجي" China Energy وعددا من مسئولي الشركة، بحضور السفير عاصم حنفي، سفير جمهورية مصر العربية لدى الصين.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء برئيس الشركة، مؤكداً أهمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، والدعم المتبادل بين البلدين في مختلف الملفات، بما في ذلك ملف التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي تقدير الحكومة المصرية لحجم الاستثمارات الصينية في السوق المصرية، بما فيها استثمارات شركة "تشاينا انرجي"، معرباً عن التطلع لمشاركة الشركة في عددٍ من المشروعات ذات الأولوية لمصر، أهمها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنها مشروع محطة الطاقة الشمسية التي يتم تنفيذها حالياً، لافتاً أيضاً إلى العرض الذي تقدمت به الشركة لضخ استثمارات فى تطوير قرية البضائع في مطار القاهرة الدولي.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن مصر تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تعتبره أولوية قصوى من مختلف المجالات، مثل توليد الطاقة الكهربائية من الرياح، أو مشروعات الهيدروجين الأخضر، وغيرها، لافتاً إلى أن هناك عروضاً تقدمت بها الشركة لتنفيذ مثل هذه المشروعات، آملاً أن يتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة، وأن تقوم شركة "تشاينا انرجي" خلال الفترة المقبلة بخطوات تنفيذية في هذا الملف.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر لديها رغبة كبيرة في توطين صناعة الألواح الشمسية، وكل التكنولوجيات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، ولذا فهي مستعدة للشراكة فى مثل هذه المشروعات، حيث تدرك جيداً أن الصين دولة رائدة في هذا المجال، خاصة فيما يرتبط أيضاً ببطاريات التخزين، لافتاً إلى أن مصر لديها خطة لإدخال طاقات متجددة تزيد على 50 جيجا بحلول عام 2030 وتأمل أن تنظر شركة "تشاينا انرجي" بجدية شديدة لفرص الدخول في هذه المشروعات بالشراكة مع مصر.

من جانبه، تقدم سونج هايلينج، رئيس شركة "تشاينا إنرجي"، بخالص الشكر على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء، حيث سبق أن جمعته لقاءات عديدة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأيضاً مع رئيس الوزراء، وساهمت تلك اللقاءات في تركيز الجهود بين الجانبين، لدفع وتدعيم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.

وأوضح سونج هايلينج، أن "تشاينا انرجي" لديها 12 مشروعاً في مصر، بقيمة اجمالية 2 مليار دولار، لافتاً إلى أن النجاح في تنفيذ كل هذه المشروعات يرجع إلى دعم الدولة المصرية المستمر لها، مُتقدماً بالشكر لرئيس الوزراء على هذا الدعم الفاعل.

وأشار رئيس الشركة إلى أنه حرص عقب لقاءات رسمية سابقة مع الجانب المصري، على إرسال فريق عمل من الشركة، وتم التأكد من أن مصر تتمتع بمقومات واعدة في مجال توليد الطاقة من الشمس والرياح، تتيح فرصاً للتعاون المثمر في هذا المجال، مؤكداً ثقة الشركة في أن مصر تتمتع بوفرة في الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وأن الشركة ستكثف تعاونها مع كافة الأجهزة الحكومية بمصر لإنجاح المزيد من المشروعات في هذا المجال.

وأضاف سونج هايلينج أن شركة "تشاينا انرجي" لديها قدرات تنافسية عالية، وتمتلك تقنيات متطورة في مجال صناعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وأنها قادرة على تلبية متطلبات الدولة المصرية في هذا القطاع، كما تحظى الشركة بعددٍ من المزايا الأخرى، والشركاء الدوليين والمحليين، بما يعزز من جهودها في السوق المصرية.

ولفت رئيس الشركة إلى أن لديها مشروعاً مهماً خاصا بالهيدروجين الأخضر، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتم تقديم طلب لتوفير الأرض الخاصة به، كما أعرب عن أمله في تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في مجال تصدير الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة لقارة أوروبا، مضيفاً أن الشركة تخطط لنقل مقرها الأساسي في شمال أفريقيا إلى مصر، وتأمل في الحصول على محفزات لذلك.

كما أعرب سونج هايلينج عن تطلع الشركة للإسراع في إنشاء أول مصنع في شمال أفريقيا ومصر لانتاج الأمونيا الخضراء، في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين، وتعمل الشركة على التعاون لإنشاء مصانع أخرى في عدد من المجالات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة.

وعقب استعراض خطط الشركة، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن ما تريده مصر تحديداً هو إسراع الشركة في إنشاء مصانع لتوطين الصناعات الكهروضوئية المرتبطة بالطاقة الشمسية، وبطاريات التخزين للطاقة المتجددة، وأبراج الرياح، مؤكداً أن الحكومة المصرية ستكون جاهزة في سبيل ذلك لتقديم كل الحوافز المُمكنة، حيث تعتبر هذا الملف أولوية قصوى لها حالياً.

من جانبه أشار سونج هايلينج، إلى أن شركة "تشاينا إنرجي" ستسرع من خطواتها في إنشاء مصانع ومراكز إنتاج كل التكنولوجيات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، كما تتعهد بتطوير مشروعات الطاقة الجديدة، سواء في مجال الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، حيث ستمثل أولوية قصوى لعمل الشركة في مصر.