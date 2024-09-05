جامعة الزقازيق تكرم الفريق المشارك في رالي السيارات الكهربائية مصر EVER

الشرقية - حمدى عبد العظيم

كرم الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الخميس، فريق كلية الهندسة المشارك في مسابقة رالي السيارات الكهربائية EVER الذي أقيم بمدينة العلمين الجديدة يوم الخميس الموافق 15 من أغسطس الماضي، وذلك لحصول فريق الجامعة على المركز الثاني في سباق" Dynamic Track ".

بحضور الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة ، والدكتور محمد السيد لطفي مدرس بقسم القوى الكهربية بكلية الهندسة



أعرب رئيس الجامعة عن بالغ سعادته بحصول طلاب كلية الهندسة على هذا المركز المتميز ، مقدماً الشكر لهم وإدارة الكلية والمشرف على الفريق لجهودهم الكبيرة المبذولة ومثابرتهم في تحقيق هذا النجاح، مؤكداً دعم الجامعة المستمر لمثل هذه المشروعات المميزة، ودعم الابتكار والبحث العلمي باعتبارهما محورين رئيسين في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي مؤكدا أن هذا الإنجاز يعد بمثابة علامة فارقة تبرز التفوق العلمي والابتكاري لطلاب الجامعة.



وفي السياق ذاته أكد الدكتور إيهاب الببلاوي حرص الجامعة على دعم الأنشطة العلمية والبحثية المختلفة بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي، وخلق المناخ المناسب للمنافسة التى تواكب الطفرة الهائلة بمختلف المجالات العلمية الحديثة ، مشيراً إلى أن دعم الجامعة للابتكار يتمثل في تقديم الدعم المالي والمعنوي للطلاب، مما يساهم في تعزيز قدراتهم الإبداعية والبحثية .

جدير بالذكر أن فريق الجامعة قد نافس (٢٧) فريق من مختلف جامعات ومعاهد مصر، وحصل فريق الجامعة على المركز الثاني في مسابقة Dynamic Track ، وحصد جائزة " Best Innovation " التي تمنح للفريق صاحب الابتكار الأفضل لتصميم السيارات الكهربائية والتى تتعلق باستحداث أنظمة أمان لسائق السيارة للحفاظ على سلامته ونظام Gps لتتبع السيارة من أي مكان .



يذكر أن طلاب الجامعة شاركوا بالمسابقة تحت إشراف الدكتور محمد السيد لطفي، وقسموا لفريقين: الأول تكون من (15) طالب قدموا فكرة مميزة لتصميم وتنفيذ سيارة كهربائية، والثاني: تكون من (6) طلاب قاموا بابتكار مقترح لفكرة سيارة ذاتية القيادة.



