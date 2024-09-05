تعليم الوادى الجديد ينهى استعداداته لبدء العام الدراسى بحزمة توجيهات

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، عن الانتهاء من خطة المديرية لاستقبال العام الدراسى الجديد، والتزام الجميع بكل اللوائح المنظمة للعمل والانتهاء من سد العجز بجميع التخصصات واستخدام الموارد البشرية المتاحة لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب بجميع مدارس المحافظة للوصول إلى أعلى معايير الجودة وتطوير منظومة العمل .

ووجه سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة بالانتهاء من تجهيز قوائم الفصول والجداول المدرسية والتزام الجميع بكافة المسئوليات المكلفين بها، وتنفيذ خطة عاجلة لتنظيم مجموعات التقوية وتفعيلها بالمدارس وتعظيم الإستفادة منها بما فيه مصلحة الطالب ولمجابهة الدروس الخصوصية.

كما وجه بتشكيل لجان للمرور على المدارس بأرجاء المحافظة للوقوف على مستجدات العمل والتأكد من إجراءات الأمن والسلامة ووضع الحلول المناسبة لأى معوقات أو مشكلات قد تعرقل سير العمل، والدعم الدائم و المتواصل للجميع ومواجهة المشكلات وفق اللوائح المنظمة للعمل من أجل الهدف المنشود للإرتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة.



