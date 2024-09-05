تعرف على مستشفى الرياض المركزى الجديد بكفر الشيخ فى 11 معلومة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تحظى المنظومة الصحية بكفر الشيخ باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة من لواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وخلال 11 عاماً شهدت المحافظة إنشاء 7 مستشفيات، وجارى إنشاء 5 آخرين، من بينها مستشفى الرياض المركزى الجديد، التى نتعرف عليها خلال 11 معلومة.

1- يقع مستشفى الرياض على الطريق المتفرع من رافد الطريق الدولى كفرالشيخ بلطيم المتجه للرغامة والرياض.

2- المساحة 8480م2.

3- التكلفة 296.5 مليون جنيه

4- نسبة التنفيذ 38%

5- يضم مبنى رئيسي، أرضي و4 علوي.

6- مبنى غسيل كلوي.

7- مبنى مدرسة التمريض، ( أرضي و5 علوي).

8- المستشفى سيضم جميع التخصصات الطبية.

9- مجهز بأحدث المعدات الطبية، وسبل العلاج والرعاية الطبية للمرضى.

10- تتميز مستشفى الرياض الجديد بتصميمها الحديث وتجهيزاتها المتطورة.

11- سيتضمن المستشفى أقسامًا للمرضى والعيادات الخارجية، بالإضافة إلى غرف العمليات، ووحدات العناية المركزة، وغيرها من التخصصات الطبية.



احدى طرقات المستشفى



الانشاءات الجارية



تفقد مبنى المستشفى



شرح تفصيلي عن محتويات المستشفى



ماكت للمستشفى يبين أقسامها



ماكيات انشاء وتطوير مستشفى الرياض