محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير مستشفى الرياض بتكلفة 296.5 مليون جنيه

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، الأعمال الإنشائية بمستشفى الرياض المركزي الجديد، التي تقع على مساحة 8480م2 وبتكلفة 296.5 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 38%، بحضور إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض.

واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى شرح مفصل من المهندسين القائمين على الأعمال بالمستشفى حول نسب التنفيذ ومكونتها، والتي تضم مبنى رئيسي، أرضي و4 علوي، ومبنى غسيل كلوي، ومبنى مدرسة التمريض، (أرضي و5 علوي)، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم للانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمستشفى فى أسرع وقت.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن إنشاء مستشفى الرياض الجديد يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لصالح خدمة طبية متميزة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المستشفى الجديد سيضم جميع التخصصات الطبية، وسيكون مجهزًا بأحدث المعدات الطبية، وسبل العلاج والرعاية الطبية للمرضى، وتتميز مستشفى الرياض الجديد بتصميمها الحديث وتجهيزاتها المتطورة، حيث سيتضمن المستشفى أقسامًا للمرضى والعيادات الخارجية، بالإضافة إلى غرف العمليات، ووحدات العناية المركزة، وغيرها من التخصصات الطبية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، ضرورة وضع خطة متكاملة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمرضى في المستشفى الجديد، بما في ذلك توفير أطباء ذوي خبرة وكفاءة عالية، وطاقم تمريضي مدرب، وخدمات صيدلية، وخدمات إسعاف، وغيرها من الخدمات التي تضمن حصول المرضى على رعاية صحية متقدمة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لهم، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا فى محافظة كفرالشيخ، مشددًا بحسن معاملة المواطنين.

جدير بالذكر، أنه تم تطوير عدد من المستشفيات على مستوى المحافظة وإنشاء أخرى جديدة، ودعم عدد من المستشفيات والوحدات الصحية بماكينات الغسيل الكلوي للتخفيف عن أهالينا، وتقديم أوجه الرعاية اللازمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم خدمة طبية متقدمة للمواطنين.



انشاء مستشفى الرياض المركزي



جانب من جولة محافظ كفر الشيخ



محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى الرياض المركزي