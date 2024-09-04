"بداية" أكبر مشروع مصرى لبناء الإنسان.. مبادرة تستهدف حياة كريمة للمصريين

كتبت ندى سليم

يعد المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، من أهم المشروعات التي تركز على تنمية المواطن المصري، وتعزز من رغبة الدولة في توفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة للملايين، لذا نجد أن مشروع "بداية"، يضم العديد من المبادرات الفرعية، لتنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة لم تقتصر على فئة معينة وإهمال أخرى، بل تشمل كافة الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد الـ 65 عاما، وبينها:

1. برامج الأطفال من سن يوم 6 أعوام، والتي تهدف لتنمية مهارات الأطفال وتشجيعهم على الإبداع، والاهتمام بصحتهم وتقليل معدلات وفيات الأطفال حتى سن 28 يوم.

2.برامج للفئة العمرية من 6 سنوات حتى 18عاما، والتي تركز على برامج تعليمية وتدريبية لتحسين مهاراتهم وتجهيزهم صحيا وتعليميا وثقافيا وبدنيا لسوق العمل.

3.برامج للكبار من سن 18 حتى 65 عاما وما فوق، والتي تشمل برامج تدريبية لرفع القدرات والتأهيل لسوق العمل.

4. برامج لدعم كبار السن، والمشاركة المجتمعية، في إطار الحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ التي تمثل الهوية المصرية الأصلية.