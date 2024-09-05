المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لفنى تركيب مصاعد لإتجاره بالهيروين

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد بحيرى، ووليد أبو المعاطي محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي، بالسجن المشدد 10 سنوات، لفني تركيب مصاعد، وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين والميثامفيتامين، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1190 لسنة 2024 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 456 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "أحمد ح ا"، 28 سنة، فني تركيب مصاعد، مقيم مركز القناطر الخيرية، لأنه في يوم 16 / 1 / 2024، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً هيروين ومخدر الميثامفيتامين، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، بأنه وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات مفادها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، جري استصدار إذن النيابة وتم ضبط المتهم وبحوزته المواد المخدرة الهيروين والميثامفيتامين، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.