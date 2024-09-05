السجن 3 سنوات لمدير شركة تصدير واستيراد لتهربه من سداد ضريبة القيمة المضافة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، بالسجن 3 سنوات، مدير شركة استيراد وتصدير لاتهامه بالتهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاطه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية 9508 لسنة 2024 ج أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1310 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "ماجد ي ك"، 48 سنة، مدير شركة للاستيراد والتصدير والتوريدات، مقيم حدائق القبة بالقاهرة، لأنه في غضون عام 2019 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، بصفته المسئول عن شركة للاستيراد والتصدير والتوريدات العمومية "المسجلة ضريبياً والخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة"، ونشاطها استيراد و تصدير، تهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاطه المار بيانه.

وتابع امر الإحالة، أن المتهم بأن باع سلعاً دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت تحريات مباحث الأموال بقيام المتهم بصفته المدير المسئول عن شركة للاستيراد والتصدير والتوريدات العمومية نشاط استيراد وتصدير، بتهربه من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على ذلك النشاط خلال الفترة من 1 / 2019 حتي 5 / 2019، بأن باع سلع دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة بأن اخفي جزء من التعامل، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وأن المتهم يستحق عليه ضريبة قيمة مضافة مقدارها 889200 جنيه، بخلاف الضريبة الإضافية .