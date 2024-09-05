الصحة العالمية: بدء المرحلة الثانية من تطعيم شلل الأطفال فى غزة اليوم

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية، فى بيان لها، إنه تم انتهاء المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال فى غزة بنجاح، وأنه تم تطعيم أكثر من 187000 طفل دون سن العاشرة بلقاح شلل الأطفال الفموى الجديد من النوع 2 (nOPV2) فى وسط غزة، خلال المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال المكونة من جولتين، والتى أجريت فى الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2024. وتجاوزت تغطية التطعيم فى هذه المرحلة الهدف الأولى المقدر بـ157000 طفل بسبب حركة السكان نحو وسط غزة، وتوسعت التغطية فى المناطق خارج منطقة الهدنة الإنسانية.

وأضافت المنظمة: "ولضمان عدم تفويت أى طفل فى هذه المنطقة، سيستمر تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال فى 4 مرافق صحية كبيرة فى وسط غزة على مدى الأيام القليلة المقبلة. وقد تم توفير جرعات من اللقاح لهذه المواقع لتلبية أى احتياجات إضافية".

وقال الدكتور ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة: "لقد كان من المشجع للغاية أن نرى آلاف الأطفال قادرين على الحصول على لقاحات شلل الأطفال، بدعم من أسرهم الصامدة والعاملين الصحيين الشجعان، على الرغم من الظروف المزرية التى واجهوها على مدى الأشهر الحادى عشر الماضية. لقد احترمت جميع الأطراف الهدنة الإنسانية ونأمل أن نرى هذا الزخم الإيجابى يستمر".

وقد أجريت المرحلة الأولى من الحملة بواسطة 513 فريقًا، تضم أكثر من 2180 عاملًا فى مجال الصحة والتوعية المجتمعية. وتم توفير التطعيم فى 143 موقعًا ثابتًا، بما فى ذلك المستشفيات والنقاط الطبية ومراكز الرعاية الأولية والمخيمات التى يعيش فيها النازحون وأماكن التجمع العامة الرئيسية مثل أماكن التعلم المؤقتة ونقاط توزيع الغذاء والمياه وطرق العبور المؤدية من وسط غزة إلى شمال وجنوبها. بالإضافة إلى ذلك، زارت الفرق المتنقلة الخيام والمناطق التى يصعب الوصول إليها لضمان وصولها إلى الأسر التى لم تتمكن من زيارة المواقع الثابتة. إن وجود عدد كبير من الأطفال المؤهلين للتطعيم والذين لم يتمكنوا من الوصول إلى مواقع التطعيم بسبب انعدام الأمن، استلزم إرسال بعثات خاصة إلى المغازى والبريج والمصدر - وهى مناطق تقع خارج المنطقة المتفق عليها للهدنة الإنسانية.

وتجرى الاستعدادات لإطلاق المرحلة التالية من الحملة، والتى ستُجرى فى جنوب غزة فى الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2024، وتستهدف ما يقدر بنحو 340 ألف طفل دون سن العاشرة. وسيتم نشر نحو 517 فريقًا، بما فى ذلك 384 فريقًا متنقلًا. وقد بدأ ما يقرب من 300 عامل فى مجال التوعية المجتمعية بالفعل فى التواصل مع الأسر فى جنوب غزة لرفع مستوى الوعى بالحملة، فى حين تم نقل 490 حاملة لقاح و90 صندوق تبريد وإمدادات أخرى إلى خان يونس لتوزيعها على مواقع التطعيم.

وسيتم تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال فى شمال غزة فى الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر 2024، وتستهدف حوالى 150 ألف طفل.

وأضافت المنظمة أن تغطية التطعيمات خلال كل جولة من الحملة ضرورية لوقف تفشى المرض ومنع انتشاره على المستوى الدولى والحد من خطر ظهوره مرة أخرى، وذلك بالنظر إلى الاضطراب الشديد فى أنظمة الصحة والمياه والصرف الصحى فى قطاع غزة. وسيتم مراقبة تغطية التطعيمات طوال الحملة، وعند الضرورة، سيتم توسيع نطاق التطعيمات لتلبية أهداف التغطية كجزء من استراتيجيات مرنة لضمان حصول كل طفل مؤهل على جرعة اللقاح الخاصة به.

وتهدف الحملة المكونة من جولتين، والتى تنفذها وزارة الصحة الفلسطينية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والعديد من الشركاء، إلى توفير قطرتين من لقاح شلل الأطفال الفموى من النوع 2 لحوالى 640 ألف طفل خلال كل جولة.

وقال الدكتور بيبركورن: "إن التنفيذ الناجح للمرحلة الأولى من الحملة فى وسط غزة هو تتويج للتنسيق الهائل بين مختلف الشركاء، بما فى ذلك المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال (GPEI) والجهات المانحة، ويؤكد على أهمية السلام لصحة ورفاهية الناس فى غزة. ندعو جميع الأطراف إلى مواصلة الوفاء بالتزاماتها بالهدن الإنسانية مع بدء المرحلة الثانية من الحملة اليوم".