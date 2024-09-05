الانتهاء من حفر مسار مترو الخط الرابع بين محطتى الأهرامات والمريوطية.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أنهت شركة المقاولون العرب بنجاح أعمال حفر أول مسار بين محطتي الأهرامات والمريوطية من الخط الرابع لمترو الأنفاق، ضمن نطاق أعمال الشركة، واستقبل مسئولي الشركة ماكينة الحفر النفقي TBM بعد إتمام حفر المسار الذي يمتد لمسافة تقارب 1 كيلو متر، وذلك تحت إشراف وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.

وشملت هذه العملية تجهيزات معقدة لاستقبال ماكينة الحفر، من ضمنها تجميع وتثبيت أسطوانة معدنية بطول 12.6 متر وقطر 7.30 متر، وملئها بخليط من الرمل والأسمنت لضمان العزل الكامل لماكينة الحفر أثناء اختراقها للجدار الخرساني للمحطة.

ويبلغ طول ماكينة الحفر 100 متر، وتزن 685 طنًا، بينما يصل قطر الدرع الأمامي لها إلى 6.7 متر.

كما تم الانتهاء من تركيب جميع الحلقات الخرسانية التي تشكل جسم النفق، والبالغ عددها 697 حلقة، ويبلغ القطر الخارجي للنفق 6.4 متر، في حين يبلغ القطر الداخلي 5.8 متر، وهذه الحلقات الخرسانية يتم تصنيعها داخل مصنع الحلقات الخرسانية الخاص بشركة المقاولون العرب والموجود بأرض المشروع.



الاحتفال بانتهاء الحفر

ويعتبر الخط الرابع هو أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق ويقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الازهر والقاهرة الجديدة.

ويبلغ طول الخط الرابع لمترو الانفاق، 42 كم، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة، حيث يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على عدد 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، وعدد 21 محطة.

ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.