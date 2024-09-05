اليوم السابع
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إزالة 32 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

الخميس، 05 سبتمبر 2024 11:11 ص
إزالة 32 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة إزالة تعديات - ارشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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وجهت الدكتورة جاكلين عازر  محافظ البحيرة ، القيادات التنفيذية بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومنع أى تعدى جديد نهائيا، مشددة على سرعة تنفيذ كافة قرارات الازالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات.

وأكدت محافظ البحيرة على التنسيق بين كافة الجهات المعنية وقيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمنع التعدي على الأراضى  مرة أخرى، وذلك للحفاظ على حق الدولة ، وحماية الرقعة الزراعية.

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية ضمن المرحلة الأولى من الموجة 23 لازالة التعديات بنطاق المراكز المختلفة عن إزالة 32 حالة تعدي مخالف للقانون، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.


 







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