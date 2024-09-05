أمطار وصواعق رعدية.. "إنذار أحمر" من الأرصاد لمكة المكرمة والمدينة المنورة

وكالات الأنباء

رفع المركز الوطنى للأرصاد فى السعودية، اليوم الخميس، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر فى مكة المكرمة وعسير والمدينة المنورة، عن حالة أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.

وقال المركز الوطنى للأرصاد، تشمل الحالة التى تستمر حتى الحادية عشرة مساء اليوم الخميس، كلًّا من البرك والقحمة بعسير، والكامل والعاصمة المقدسة والجموم والشعيبة بمكة المكرمة، والمهد ووادى الفرع والعيص بالمدينة المنورة.

وتَوقع المركز هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وتساقط برد، وجريان السيول بالمناطق الثلاث، بالإضافة لاحتمال تكوّن الأعاصير القمعية بعسير.

من جهتها واصلت أمانة جدة جهودها لليوم الثالث على التوالي، فى سحب مياه الأمطار والتي غمرت الشوارع والميادين والكباري والمنازل، في عدد من المواقع التي شكلت فيها المياه مستنقعات بعد الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها المحافظة قبل أيام.

وأكدت مصادر حسبما نقلت وسائل الإعلام السعودية، أن العمل يجري منذ الحالة المطرية وعلى مدار الساعة، بما يضمن سرعة إعادة الشوارع والمواقع المتضررة لوضعها الطبيعي، في الوقت الذي يجري فيه تنظيف مناهل تصريف مياه الأمطار وإزالة العوالق والأتربة منها.

كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على عدة محافظات.

وكان الدفاع المدنى السعودى قد حذر أمس من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات "جدة - خليص - رابغ" بمنطقة مكة المكرمة، تستمر حتى اليوم الخميس.