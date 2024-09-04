اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 02:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

‫ رئيس الحجر الزراعى: صادراتنا الزراعية لـ روسيا 13% من إجمالي الصادرات

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 12:29 م
‫ رئيس الحجر الزراعى: صادراتنا الزراعية لـ روسيا 13% من إجمالي الصادرات جانب من الإستقبال
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي Sergy Lvov المستشار الزراعي الروسي بالسفارة الروسية بالقاهرة في اطار تكليفات القيادة السياسية بتعزيز الصادرات الزراعية المصرية وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .

وخلال الاجتماع قام المنسي باستعراض الموقف التجاري بين البلدين حيث تمثل الصادرات الزراعية المصرية الي روسيا الاتحادية نسبة 11-13% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية ، بينما تظل روسيا الاتحادية هي المورد الاول للاقماح الي مصر خلال الاعوام الماضية.

وخلال اللقاء تطرق الجانبين لبحث اخر مستجدات تخص الصادرات الزراعية المصرية وطلب تذليل اية عقبات تواجهها او تواجه السادة المصدريين ، وأكد المستشار الزراعي الروسي ان الجانب الروسي قد طلب قائمة بالمنتجات الإضافية التي ترغب مصر في تصديرها الي روسيا بالاضافة الي المنتجات الحالية.

وفي نهاية اللقاء وجه المنسي الشكر للمستشار الزراعي الروسي، مؤكدا علي تعزيز سبل التعاون بين الجانبين، وقد حضر اللقاء مسؤلي ملفات روسيا وأوروبا  بالإدارة المركزية للحجر الزراعي.

 







الصادرات الزراعية

وزارة الزراعة

الحجر الزراعى

روسيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة