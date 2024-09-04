‫ رئيس الحجر الزراعى: صادراتنا الزراعية لـ روسيا 13% من إجمالي الصادرات

كتبت أسماء نصار

استقبل الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي Sergy Lvov المستشار الزراعي الروسي بالسفارة الروسية بالقاهرة في اطار تكليفات القيادة السياسية بتعزيز الصادرات الزراعية المصرية وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .

وخلال الاجتماع قام المنسي باستعراض الموقف التجاري بين البلدين حيث تمثل الصادرات الزراعية المصرية الي روسيا الاتحادية نسبة 11-13% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية ، بينما تظل روسيا الاتحادية هي المورد الاول للاقماح الي مصر خلال الاعوام الماضية.

وخلال اللقاء تطرق الجانبين لبحث اخر مستجدات تخص الصادرات الزراعية المصرية وطلب تذليل اية عقبات تواجهها او تواجه السادة المصدريين ، وأكد المستشار الزراعي الروسي ان الجانب الروسي قد طلب قائمة بالمنتجات الإضافية التي ترغب مصر في تصديرها الي روسيا بالاضافة الي المنتجات الحالية.

وفي نهاية اللقاء وجه المنسي الشكر للمستشار الزراعي الروسي، مؤكدا علي تعزيز سبل التعاون بين الجانبين، وقد حضر اللقاء مسؤلي ملفات روسيا وأوروبا بالإدارة المركزية للحجر الزراعي.