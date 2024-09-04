اليوم السابع
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وزير دفاع الإكوادور للسفير المصرى: حريصون على الاستفادة من الخبرات المصرية

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 06:49 م
وزير دفاع الإكوادور للسفير المصرى: حريصون على الاستفادة من الخبرات المصرية السفير تامـر ممدوح ووزير دفاع الإكوادور
كتب أحمد جمعة

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التقى السفير تامر ممدوح سفير مصر لدى كيتو مع Gian Carlo Loffredo وزير الدفاع الإكوادورى، حيث تناول اللقاء بحث سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى ظل إيلاء مصر اهتمام كبير بدفع وتطوير علاقاتها المتميزة مع الإكوادور إلى مصاف أفضل.

أكد السفير المصري خلال اللقاء علي موقف مصر الداعم والمساند لجهود الإكوادور لمواجهة الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة، بجانب الأهمية التي توليها لتفعيل وتنفيذ مختلف مسارات تعزيز ودعم العلاقات الثنائية.

من جانبه، أعرب الوزير Loffredo عن الحرص على تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية، منوهاً بثقل مصر ومكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، ودورها الإيجابي والملموس في المحافل الدولية المختلفة لتعزيز مفاهيم الأمن والسلم الدوليين والتعاون المثمر القائم علي الاحترام المتبادل.

السفير تامـر ممدوح ووزير دفاع الإكوادور
السفير تامـر ممدوح ووزير دفاع الإكوادور

 

جانب من الاجتماع (2)
جانب من الاجتماع 

 







الإكوادور

مصر

الخارجية المصرية




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