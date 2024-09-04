وزير الصحة يعتمد حركة قيادات الوزارة بالمديريات فى محافظات الجمهورية

كتب وليد عبد السلام

اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حركة قيادات وزارة الصحة، والتي تضمنت تكليف الدكتور حمودة عيد علي يوسف الجزار، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة، والدكتورة أمل رشدي عبدالجواد عبدالله، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الحركة تضمنت تكليف، الدكتورة غادة عبدالغفور عامر ندا، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسكندرية، والدكتور محمد زين الدين حافظ محمد، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة أسيوط، والدكتور تامر عاطف علي علي مدكور، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الحركة تضمنت تكليف الدكتور محمد يحيى عبدالوهاب بدران، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط، والدكتور هاني مصطفى إبراهيم جميعة، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، والدكتور السيد أحمد عبدالجواد أبو زيد، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة.

وأوضح «عبدالغفار» أن الحركة تضمنت تكليف الدكتور محمد أحمد عبدالحكيم مليجي، مديرا لمديرية لشئون الصحية بمحافظة المنيا، والدكتور أسامة السيد أحمد الشلقاني، مديرا لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، والدكتور عمرو محمد محمد دويدار، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج، والدكتور أسامة أحمد أحمد بلبل، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية.

وذكر «عبدالغفار» أن الحركة تضمنت تكليف، الصيدلي محمد محمود فوزي خالد، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية، والدكتور سامح فتحي إبراهيم عشماوي، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الفيوم، والدكتور محمد عطية عطية أبو السعد، لمدير لمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور محمد يوسف عبدالخالق أحمد، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة قنا.

ونوه «عبدالغفار» إلى تكليف الدكتورة سماح أحمد جاد عبدالعظيم، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف، والدكتور محمد سعيد حسن علي، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، والدكتور أحمد أبو العطا عبدالله محمود، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، والدكتور شريف صبحي غبريال، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد.

وأضاف «عبدالغفار» أن الحركة تضمنت، تكليف الدكتور إسلام عبدالله عزايم عساف، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، والدكتور إسماعيل أحمد أمين محمد العربي، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، والصيدلي محمد شريف علي محمد داود، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة السويس، والصيدلانية ريم مصطفى محمود صالح، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

واستطرد المتحدث الرسمي أن حركة التكليف تضمنت، الدكتور وليد فتحي عبدالمقصود اسماعيل، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، والدكتور هيثم محمد ابراهيم الشهاب، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء، والدكتور أحمد سمير محمد بدر، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء.

وأكمل «عبدالغفار» أن الحركة تضمنت تكليف، الدكتورة إيمان محمد حسن هارون، والدكتور محمد عبدالخالق المتولي فرج براوي، وكيلان لمديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة، والدكتورة عفاف محمد ابراهيم أحمد، والدكتور ايمن محمد عباس السعيد عباس، وكيلان لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة.

وقال «عبدالغفار» إن الحركة تضمنت تكليف الدكتورة حنان أنور عبدالحليم عثمان، والصيدلي الحسيني أحمد أمين محمد يوسف، وكيلان لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسكندرية، والدكتور محمد جمال أحمد عبدالرحيم، والدكتور أحمد سيد محمد موسى وكيلان لمديرية الشئون الصحية بمحافظة أسيوط، والدكتور تامر محمد عباس الطنبولي، والدكتور أحمد محمد البيلي علي، وكيلان لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية.

ونوه «عبدالغفار» أن الحركة تضمنت، تكليف الصيدلي أحمد خليل محمد خليل، والصيدلانية أماني فكري البيومي القرش، وكيلان لمديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط، والدكتور بهاء محمد أبو شعيشع، وكيلا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، والدكتور سامح محمود سيد محمد عبداللطيف وكيلا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة، والدكتورة نادية مكرم صادق خليل، وكيلا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة المنيا.

ولفت المتحدث الرسمي إلى تضمن الحركة، تكليف الدكتور محمد جمال أحمد مصطفى، وكيلا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية، والدكتور أيمن مكرم حنا سمعان، وكيلا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج، والدكتور محمد السيد محمد السيد عينر، وكيلا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية، والدكتور عماد رمضان خميس الفيومي، وكيلا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية، والدكتور ياسر عبدالرحيم حسين علي، وكيلا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الفيوم.

واستكمل «عبدالغفار» أن حركة التكليف تضمنت، الصيدلانية سمر عارف محروس أبو النجاه سعد الدين، وكيلا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، والدكتورة سمر عاطف محمد يوسف، وكيلا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة قنا، والدكتور محمد أحمد علي قريبة، وكيلا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف، والدكتور أحمد محمد عمر أحمد، وكيلا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، والدكتور علي محمد حسن يوسف طبل، وكيلا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر .

وأضاف «عبدالغفار» أن الحركة تضمنت، تكليف الدكتور حازم محمود سليم مباشر، وكيلا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، والدكتورة رشا عادل شفيق مرقس وكيلا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، والدكتورة ماري صبحي يسي سيدهم، وكيلا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة السويس.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قد أصدر القرار الوزاري رقم 264 لسنة 2024 بتشكيل لجنة لإعداد قائمة لحركة شغل وظائف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بالمحافظات على ان تصدر تلك الحركة سنويا خلال شهر اغسطس من كل عام ، بناء على تقييم القدرات العلمية والتاريخ الوظيفي، والإنجازات التي حققها كل مرشح في الوظائف السابق شغلها، والسمات الشخصية، وتوافر معايير الشفافية والنزاهة.