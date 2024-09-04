اليوم السابع
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وزارة البيئة: المرأة شريك أساسى فى تحقيق التنمية المستدامة

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 07:00 ص
وزارة البيئة: المرأة شريك أساسى فى تحقيق التنمية المستدامة وزارة البيئة -أرشيفية
كتبت منال العيسوي

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أكدت سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون والعلاقات الدولية والدعم الفني بـ وزارة البيئة، على دور المرأة المصرية فى الحفاظ على البيئة وحمايتها والاستثمار من خلالها، وأهمية دعم وتمكين ومساندة المرأة لدمجها فى العمل البيئى، مؤكدة أن تمكين المرأة المصرية أولوية قصوى فى مختلف أنشطة العمل الوطني، بالإضافة إلى تعزيز دورها في كافة القضايا الوطنية، كشريك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت سها طاهر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن دور المرأة يتنامى ويتطور يوما بعد يوم، حتى أصبحت شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الجهود من أجل مستقبل مستدام، حيث يوجد العديد من  تجارب المجتمع المدني في مشروعات إعادة التدوير، التى ينفذها المجتمع المدنى، أثبتت فعاليتها في تمكين المرأة اقتصاديا، وأظهرت هذه التجارب كيف يمكن للنساء أن يكن قائدات في مشروعات البيئية المختلفة، الأمر الذي يساهم في تحسين دخلهن وتعزيز استقلاليتهن الاقتصادية.







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