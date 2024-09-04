اليوم السابع
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وزارة الأوقاف تعلن عن أول قصيدة في مدح المولد النبوي الشريف

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 10:36 م
وزارة الأوقاف تعلن عن أول قصيدة في مدح المولد النبوي الشريف قصيدة المولد النوبى
كتب لؤى على

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أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة (خلق عظيم)، والمشتملة على عشرات من الأنشطة العلمية والروحانية التي يسعى بها أئمة مصر وخطباؤها في مساجد مصر شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا، يقدمون لشعب مصر العظيم وللإنسانية كلها نورًا وحكمة، وإلهامًا وأخلاقًا، ينير البيوت والعقول، ويزكي الأنفس، ابتداء من شهر ربيع الأنور، ودون حد ولا نهاية.

وأكدت وزارة الأوقاف أن احتفالها بالمولد النبوي الشريف في شهر ربيع الأنور هو لبنة وخطوة في محور (بناء الإنسان) الذي هو مقصودٌ عظيمٌ من مقاصد الرسالة المحمدية في بناء الإنسان ودفعه إلى الله (عزَّ وجل)، وعمران روحه وقلبه معرفة وإنابة وخشية وطمأنينة بالله.

ونشرت وزارة الأوقاف أول قصيدة في مدح المولد النبوي الشريف، وقالت : اخترنا في هذا الإصدار أن نقدم زادًا معرفيًّا يعين على بناء ثقافة ووعي وإلمام الإمام، ويمكّنه من تقديم خطاب منير يملأ المنابر والمساجد نورًا، وينطلق نحو بناء الإنسان على قبس من النور والحكمة والشمائل المحمدية، نقدم مقالة علمية محكمة، تصلح أن تكون كتابًا مكتملًا، دبجته يراع العلامة المحقق محمود محـمد الطناحي (رحمه الله)، في بحثه الدقيق المستفيض حول أول قصيدة أنشأها سيدنا العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، في مدح مولده الشريف صلى الله عليه وسلم، لتكون بذلك أول تأليف وأول قصيدة في المولد النبوي الشريف، على منواله نسج أئمة الأمة من بعد وشعراؤها في الحفاوة والفرح بمولد خير خلق الله سيدنا محـمد صلى الله عليه وسلم.

وللاطلاع على القصيدة وشرحها .. عبر الرابط التالي :







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