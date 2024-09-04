هذه الفئات أكثر عرضة للإصابة بتليف الرئة.. أبرز الأعراض

كتبت فاطمة خليل

تليف الرئة من الأمراض الخطيرة التي تؤثر على الجهاز التنفسى، حيث يتسبب في ندبات وسماكة أنسجة الرئة، ويؤثر على الأنسجة الضامة في الرئة والحويصلات الهوائية (الأكياس الهوائية داخل الرئتين)، في هذا التقرير نتعرف على أعراض تليف الرئة وأسبابه والفئات الأكثر عرضة للخطر.

وبحسب موقع "كليفيلاند كلينيك" يزداد تلف الرئة سوءًا تدريجيًا بمرور الوقت، حيث لا تتمدد أنسجة الرئة الصلبة كما ينبغي، مما يجعل التنفس أكثر صعوبة قد يسبب التليف الرئوي ضيق التنفس عند القيام بمهام روتينية لم تكن تبدو متعبة من قبل.

والتليف الرئوي مرض يزداد سوءًا بمرور الوقت، ولا يوجد علاج له، ويؤدي في النهاية إلى الوفاة.

هناك العديد من العوامل التي تؤثر في المدة التي يمكن للأشخاص العيش فيها بصحة جيدة مع التليف الرئوي.

قد يزداد المرض سوءًا بسرعة (على مدار أشهر) أو ببطء شديد (على مدار سنوات). قد تساعد الأدوية الأحدث في إبطاء تقدم المرض.

أعراض تليف الرئة

لا يؤثر التليف الرئوي على الجميع بنفس الطريقة يمكن للعديد من الحالات الشائعة التي يمكن علاجها بسهولة أن تسبب أعراضًا مماثلة لنزلات البرد.

تشمل أعراض التليف الرئوي ما يلي:



-السعال الجاف الذي لا يزول.

-التعب (الإرهاق الشديد، بغض النظر عن مقدار نومك).

-ضيق التنفس، وخاصة أثناء ممارسة الرياضة أو بعدها بفترة وجيزة.

-فقدان الوزن غير المتعمد أو الذي لا يمكن تفسيره بسهولة.



مع تقدم المرض، يعاني بعض الأشخاص من:

- اختلاف شكل أطراف الأصابع أو أصابع القدم، مثل أن تصبح أوسع أو أكثر استدارة.

-زرقة الجلد، أو الجلد المزرق (لدى الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة) أو الجلد الرمادي أو الأبيض حول الفم أو العينين (لدى الأشخاص ذوي البشرة الداكنة) بسبب قلة الأكسجين في الدم.



وقال الدكتور رضا إبراهيم، استشارى أمراض الصدر والحساسية، ومدير مركز الصدر ببولاق أبو العلا، أن مرض تليف الرئة من الأمراض الخطيرة التي يساعد علاجها في تحسين الأعراض فقط، مضيفاً أن هناك أشياء كثيرة قد تؤدي إلى تليف الرئة مثل: تدخين السجائر، لكن في الغالب يكون سبب هذا المرض غير معروفاً وهذا النوع يسمى "تليف الرئة مجهول السبب."



وأشار إلى أن هناك فئات كثيرة تكون أكثر عرضة للإصابة بتليف الرئة وفقاً للدراسات منها التدخين وتقدم العمر، وكذلك الرجال أكثر عرضة لتليف الرئة من النساء.

وأضاف أن استنشاق المواد الكيماوية مثل: السكن بجوار المصانع والغبار والأبخرة بشكل مستمر يزيد خطر الإصابة بهذا المرض.