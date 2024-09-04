مسئول فلسطينى: الاحتلال الإسرائيلى يتعمد قطع الطرق لمنع وصول المساعدات

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أكد رئيس قسم مراقبة المياه فى وزارة الصحة الفلسطينية سعيد العكلوك، أن الاحتلال الإسرائيلى منذ بداية العدوان الإسرائيلى وحرب الإبادة منذ السابع من أكتوبر، يتعمد قطع الطرق الكبيرة والمحورية فى قطاع غزة لمنع وصول المساعدات.



وأضاف العكلوك - فى تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) - أن الاحتلال قام بفرض حصار على محور نستاريم الذى يمتد من المنطقة الشرقية حتى شاطئ بحر مدينة غزة، الذى يقع فى منتصف القطاع وهو الأكثر تأثيرًا ، ومن خلاله يفرض حصارًا مشددًا على غزة ومنع دخول المساعدات والشاحنات إلا بأعداد محدودة جدا.



وأشار إلى أن الاحتلال الرئيسى غير شكل هذه المنطقة عن طريق تجريف مئات الآلاف من الأراضى الزراعية مثل "منطقة الزيتون والشيخ عجلين ومدينة الزهراء" وهى جميعها تحتوى على أراضى زراعية الأكثر خصوبة فى قطاع غزة و مشهورة بزراعة العنب.



ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلى فرض حصارًا على محور فيلادلفيا ومحور دُولة مما أثر على حياة السكان فى تلك المناطق، فضلا عن استهداف طواقم البلدية لمنع أعمالها لخدمة السكان عبر استهداف الآليات والطواقم فى مختلف المناطق.