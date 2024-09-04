أبو الغيط: إسرائيل تخاطر بخسارة الدور المصرى المحورى فى المنطقة

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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ،أن دور مصر واضح فى الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وأن محاولة رئيس حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إطلاق الاتهامات ضدها ليست سوى قنابل دُخَان يطلقها للتغطية على رغبته فى إطالة أمد الحرب لحسابات سياسية وشخصية.



وقال المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، فى بيان اليوم الأربعاء، عن أبو الغيط قوله: "رفض وجود القوات الإسرائيلية فى محور فيلادلفيا هو موقف مصرى واضح، مدعوم عربيًا، ويتأسس على رفض إعادة فرض الاحتلال على قطاع غزة وأهله كما أن له حجية قانونية وسياسية، وإسرائيل بمواقفها الأخيرة، لا سيما ما يطلقه نتنياهو من أكاذيب، تخاطر بخسارة الدور المصرى المحورى فى المنطقة".



وأضاف أبو الغيط" إن الحجج الإسرائيلية صارت مكشوفة وأن نتنياهو لا يرغب فى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وقد بات شعبه واعيًا بهذه الحقيقة".

وجدد أبو الغيط، الدعوة لجميع الأطراف الدولية ممارسة الضغوط على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى أقرب وقت ممكن، إنقاذًا للأرواح وإبعادًا لشبح التصعيد الإقليمى الخطير.