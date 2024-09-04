مراكب السياحة تزين كورنيش النيل بمدينة أسوان.. لايف

أسوان - عبد الله صلاح

رصد تليفزيون "اليوم السابع" بثاً مباشراً، لمشهد البواخر السياحية الموجودة على كورنيش النيل بمدينة أسوان، والتى تشهد رواجاً سياحياً رغم ارتفاع درجات الحرارة صيفاً فى أقصى جنوب مصر.

وتتميز هذه الفنادق العائمة، بتوفير رحلات سياحية ممتعة للنزلاء القادمين من كآفة دول العالم وأيضاً من داخل جمهورية مصر العربية، لزيارة المعالم السياحية والأثرية الموجودة فى مدينتى أسوان والأقصر على مدار 3 ليال مدة الرحلة.

وتضم أسوان معالم سياحية وأثرية، منها: "السد العالى ومعبد فيلة والمسلة الناقصة وحديقة النباتات ومتحف النوبة والقرى النوبية والسوق السياحى وغيرهم".