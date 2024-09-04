محافظ مطروح يتابع تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى"

مطروح – حسن مشالي

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، استعدادات أجهزة المحافظة، لتنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى" بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ ومديري الأجهزة التنفيذية والمديريات المعنية، وكلف جميع الأجهزة التنفيذية المعنية، بسرعة الإنتهاء من التجهيزات اللازمة.

وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة الانتهاء من مخطط جميع الجهات وتجهيز القوى المتحركة من سيارات متنقلة، لتقديم الخدمات للمواطنين، في جميع المناطق المستهدفة، وأهمية قاعدة البيانات والاستفادة، منها في تنفيذ المبادرة، وما ينتج عنها من اتخاذ قرارات، ودور كل جهة في إعداد برنامج للخطة الخاصة بها، والتوقيت الزمنى والقوى البشرية المنفذة، مع التأكيد على ضرورة ملائمة الخطة لطبيعة المجتمع، حيث تهدف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية، إلى تحقيق الخدمات للمواطن بشكل سريع ومباشر.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد شارك عبر "فيديو كونفرانس"، صباح اليوم، في الاجتماع الذى عقده الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، مع الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، والمحافظين في جميع محافظات الجمهورية، لمناقشة خطط العمل لتنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية.

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، عدد من الأمثلة التطبيقية لمقومات التنمية البشرية، لا سيما الأوضاع السكانية، والصحة، والتعليم، وكيفية تحديد المهام وتحقيق كافة المستهدفات بكل محافظة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن وزارة التنمية المحلية، ستتعاون مع المحافظات، في تنفيذ جميع البرامج والأنشطة والخدمات، التي سوف تخدم المواطنين بشكل مباشر، بالتعاون مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني خاصة، مؤكدة أن تحقيق تحسين جودة حياة المواطن المصري وتعزيز رفاهيته يعد واحد من أهم المستهدفات الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة الحالية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية، علي ضرورة استغلال كافة الموارد المتاحة، لدي المحافظات خلال الفترة الجارية، لتنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة " لبناء الإنسان، بما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين.