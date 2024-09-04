اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يهنئ اللاعب «عبدالبارى» لتأهله لربع نهائى بطولة العالم للمصارعة بإسبانيا

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 04:16 م
محافظ كفر الشيخ يهنئ اللاعب «عبدالبارى» لتأهله لربع نهائى بطولة العالم للمصارعة بإسبانيا أحمد عبد الباري بكري لاعب منتخب مصر
كفر الشيخ- محمد سليمان

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هنأ اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، البطل «أحمد عبد الباري بكري»، لاعب منتخب مصر والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، لفوزه على بطل بلغاريا 12- 6، والتأهيل إلى دور ربع النهائي في بطولة العالم للمصارعة بإسبانيا للشباب تحت سن 20 عامًا، والتي تقام في مدينة فيجو، مشيدًا بأداء اللاعب ووصوله لدور ربع النهائي في بطولة العالم للمصارعة للعب على الميدالية البرونزية، متمنيًا استمرار الأداء المتميز والوصول إلى النهائي.

ومن جانبه، أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن اللاعب «أحمد عبدالباري» حصل على الميدالية الذهبية بالبطولة الأفريقية في مارس 2024 للعام الثاني ضمن صفوف المنتخب الوطني في البطولة، وفاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في تونس في 2023، وذلك بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ.

 

 

 







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