محافظ قنا يكرم وكيل وزارة الصحة والسكان عقب نقله لمحافظة دمياط

قنا صابر سعيد

كرم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان، بعد القرار الوزارى الذى اعتمده الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بنقلة وكيلًا لوزارة الصحة بمحافظة دمياط.

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائبة رحاب الغول، عضو مجلس النواب، والنائب أسامة الهواري، والنائب محمد كمال موسى، أعضاء مجلس الشيوخ.

وأهدى محافظ قنا، وكيل الوزارة الصحة شهادة تقدير، لجهوده المخلصة خلال الفترة الماضية ومشاركته في الفعاليات ودفع وتيرة العمل بمديرية الصحة، مشيدا بدوره خلال فترة عمله بالمحافظة، متمنياً له التوفيق والنجاح في منصبه الجديد، والاستمرار في بذل مزيد من الجهد والعمل لخدمة الموطنين.

وأعرب الدكتور محمد يحيي بدران، عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة، مقدما الشكر للسيد محافظ قنا على حرصه ودعمه المستمر خلال فترة عملة بمديرية الصحة، فى تنفيذ مهام وخطط المديرية والنهوض بالقطاع الصحى، بما يعود بالنفع على المواطنين لتحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة.