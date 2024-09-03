اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الوادى الجديد يتفقّد التشطيبات النهائية بـ"المجمع الحكومى"

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 01:52 م
محافظ الوادى الجديد يتفقّد التشطيبات النهائية بـ"المجمع الحكومى" جانب من جولة التفقد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

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تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، التشطيبات النهائية بمقر المجمع الحكومى المميكن، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وعددٌا من التنفيذيين المعنيين، تمهيدًا للافتتاح الرسمى للعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لاحتفالات العيد القومي.

ووجّه المحافظ بالاهتمام بأعمال التشجير والانتهاء من أعمال النظافة للموقع العام، وسرعة فرش وتأثيث مقر مكتب المحافظ بالمبنى الإدارى للمحافظة، وتجهيز مبنى التربية والتعليم لبدء التشغيل بالتزامن مع حلول العام الدراسى الجديد.

من ناحيةٍ أخرى، تفقّد المحافظ أعمال تمهيد وإنشاء طريق عرضى جديد يصل من الطريق الدائرى وحتى طريق (الخارجة/ باريس) بجوار السلخانة القديمة بطول 5 كم وعرض 8 م؛ لتيسير الحركة المرورية وخدمة منطقة الزراعات باتجاه الشرق، والذى تقوم بتنفيذه الوحدة المركزية للمعدات الثقيلة بالتنسيق مع مديرية الطرق والوحدة المحلية لمركز الخارجة.







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