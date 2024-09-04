محافظ المنيا: إزالة 88 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة فى 5 مراكز

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عن إزالة 88 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف، بالتنسيق مع الجهات الأمنية على مدار يومين متتاليين ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 23 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لمواجهة الممارسات غير القانونية والتعامل بحزم مع مخالفات البناء للحفاظ على الرقعة الزراعية.

تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقًراها على مدار يومين، ففى مركز المنيا، أوقفت وأزالت الوحدة المحلية 17 حالة تعد على أراضى ائتمان زراعى وأراضى إصلاح زراعية وأملاك الدولة شملت قرى (نزلة حسين - بنى محمد سلطان -البرجايه - بني احمد الغربية- طوخ الخيل- دمشير) وأحياء المدينة، وتمت الإزالة الفورية والتحفظ على معدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبها، واصلت الوحدة المحلية جهودها فى رفع الإزالات والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، فى مراكز(أبو قرقاص – بنى مزار - مطاى - سمالوط )، تم إيقاف وإزالة 71 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، منها إزالة 7حالات في مركز أبوقرقاص بناء مخالف بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بـ"قرية أبوقرقاص البلد" وتم التحفظ على معدات البناء، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار 30 حالة تعد على أرض زراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف داخل وخارج الحيز العمرانى وشوارع أحياء المدينة وقري (بنى صامت- الحسينية- أبوجرج- صفط - القيس)، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز مطاى 18حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بحى غرب وشمال المدينة وقرى ( منبال - حلوة - بردنوها )، وذلك بالتعاون مع جهات الولاية، وفى مركز سمالوط تم إزالة 16 حالة تعد على أرض زراعية وأملاك دولة بقرية طحا وتم إزالة التعديات المخالفة بشكل فوري تحقيقاً للصالح العام واتخاذ الإجراءات القانونية.

