محافظ أسوان يستقبل قيادات "صناع الخير" لتسليم مراكب صيد ودعم مرضى قدم سكرى

أسوان - عبد الله صلاح

إستقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وفد من قيادات مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى وجمعية النجاة الكويتية على هامش إفتتاح المؤسستين اليوم توسعات بغرفة مبادرة " قدم صحيح " لدعم مرضى القدم السكرى غير القادرين لحمايتهم من البتر بمستشفيات جامعة أسوان، فضلاً عن تسليم 25 مركب صيد مجهز لصيادى قرية الشبيكة مركز كوم أمبو ضمن مشروعات التمكين الإقتصادي الرائدة للأسر الأولى بالرعاية.

ضم وفد مؤسسة صناع الخير وجمعية النجاة الكويتية هانى عبد الفتاح الرئيس التنفيذى لصناع الخير عضو التحالف الوطنى ، وعصام عبدالرحمن مدير المركز الإعلامى للمؤسسة ، والدكتور محمد إسماعيل الأنصارى مدير عام جمعية النجاة الخيرية بدولة الكويت ، فضلاً عن اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد للمحافظة.

ومن جانبه أعرب الدكتور إسماعيل كمال عن تقديره لجهود العمل الأهلى الجادة ، مثمناً الشراكة بين صناع الخير عضو التحالف وجمعية النجاة فى دعم الشرائح الأولى بالرعاية من خلال التوسعات فى غرفة قدم صحيح لدعم مرضى القدم السكرى ، وفى مجال التمكين الإقتصادي بدعم صغار الصيادين بإهدائهم مراكب صيد مجهزة وحديثة.

وأكد المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون المثمر مع المؤسسات الأهلية الجادة لتحقيق مزيد من الدعم النوعى للشرائح الأولى بالرعاية فى أنحاء المحافظة.

وقدم المحافظ، شكره لمؤسسة صناع الخير وجمعية النجاة الكويتية والمكتب الكويتى للأعمال الخيرية لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الرائدة داخل مختلف المراكز والمدن.

فيما أكد الدكتور محمد إسماعيل الإنصارى على دعم جمعية النجاة الكويتية للمشروعات الخيرية والذى يعد رسالة حب وود من شعب الكويت إلى شقيقه الشعب المصرى.

وأوضح هانى عبد الفتاح بأن توزيع مراكب الصيد يتم لدعم صغار الصيادين فى تأمين مصدر دخل أوفر لهم من خلال تحفيزهم على تطوير حرفتهم بتسليمهم مراكب صيد حديثة مزودة بموتور و معدات صيد حديثة كاملة إستثمارا لمهاراتهم التى إكتسبوها فى الصيد.

وأشار، إلى أنه تم إختيار مشروع مراكب الصيد لكى تتناسب مع مهارات وطبيعة النشاط الإقتصادى الأكثر إنتشاراً داخل القرى المستهدفة بأسوان ، وكون هذه القرى مشاطئة لنهر النيل ، وتم إختيار المستفيدين لتسليمهم المراكب من أهالى القرية محترفى الصيد ، وممن لا يمتلكون مراكب ويعولون أسر كبيرة وليس لهم مصدر دخل آخر غير حرفه الصيد ، ويتم تسليم المراكب لصغار الصيادين ، بالإضافة إلى معدات الصيد وذلك بالمجان تماماً دون أن يتكلف الصياد المستفيد أى مبالغ مالية.

وخلال اللقاء إستمع محافظ أسوان إلى شرح حول ما أنجزته صناع الخير للتنمية دعماً للأسر الأولى بالرعاية فى قرى ومدن المحافظة بالتعاون مع المكتب الكويتى للأعمال الخيرية وجمعية النجاة وعدد من المؤسسات الإقتصادية الكبرى وما قدمته فى مجال دعم صغار الصيادين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن، ونجاحها فى تقديم 200 مركب صيد مجهزة للصيادين بعدد من القرى ، فضلا ًعن إنشاء مركز إستدامة لدعم السيدات النوبيات المعيلات من خلال إحياء الحرف التراثية النوبية، وكذا إعادة إعمار المنازل المتهالكة بقرى المنصورية بدراو والشهامة بإدفو، وتقديم خدمات مبادرة " عنيك فى عنينا " للحد من مسببات العمى بتوقيع الكشف وصرف العلاج وتسليم نظارات طبية وإجراء عمليات جراحية بالمجان تماماً لما يزيد عن 90 ألف مواطن من مواطنى قرى مراكز المحافظة المختلفة، بالإضافة إلى إفتتاح غرفة " قدم صحيح " بمستشفى أسوان الجامعى والتى تم من خلالها إستقبال 1000 حالة، حيث تم تقديم حقائب علاجية لأكثر من 400 منهم ، وأتم عدد منهم مراحل العلاج بشكل فعلى ، وجارى تقديم العلاج للباقين وإستقبال حالات جديدة .