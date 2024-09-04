اليوم السابع
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مالك محل أجهزة كهربائية يعتدى على طالب بسلاح أبيض فى الهرم بسبب مروحة

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 04:05 م
مالك محل أجهزة كهربائية يعتدى على طالب بسلاح أبيض فى الهرم بسبب مروحة مروحة - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعتدى مالك محل أجهزة كهربائية فى الهرم، على طالب بسلاح أبيض، وتم نقل المجنى عليه إلى المستشفى فى حالة صحية حرجة، بسبب خلاف على عدم شراء والدة المجنى عليه مروحة من محل المتهم والشراء من محل آخر، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اعتداء مالك محل على طالب بسلاح أبيض فى الهرم، وتسديد طعنات له.

بإجراء التحريات تبين للرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أن المتهم يمتلك محل أجهزة كهربائية، وشاهد والدة المجنى عليه أثناء شراءها مروحة من محل آخر، فعاتبها، وعندما تدخل نجل السيدة للدفاع عنها، اعتدى عليه مالك المحل بسلاح أبيض.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

 







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