ليبيا: قطع الكهرباء احترازيا عن مدينة جات خوفا من السيول

وكالات

أفادت وسائل إعلام ليبية اليوم بانقطاع الكهرباء احترازيا عن مدينة جات خوفا من السيول وتأثر خدمات الاتصالات في البلدية. ‌‎

وكانت الأرصاد الجوية الليبية، اليوم "الأربعاء"، طالبت بإعلان الطوارئ بمدن فى الجنوب لتوقع سقوط أمطار غزيرة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد بليبيا، الحالة الجوية السائدة خلال اليوم الاربعاء واليومين القادمين حيث تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق الجنوب والشمال الغربي من ليبيا خلال الأيام القادمة، مع احتمال هطول أمطار جيدة مساء اليوم على الحدود مع الجزائر والنيجر.