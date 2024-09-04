قطع المياه عن بعض قرى مركز ببا ببنى سويف من السادسة مساء اليوم.. تفاصيل

بنى سويف - هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، تقرر قطع المياه لمدة 12 ساعة عن قرى(هلية ، سدس ، صفط راشين ، قمبش)،فضلا عن ضعف المياه بمدينة ببا،من الساعة 6 مساء اليوم الأربعاء وحتى 6 صباح غد الخميس، للقيام بأعمال صيانة للمحابس على خط طرد "2" بمحطة مياه كفر ناصر وتركيب محابس هواء على الخط بمركز ببا.



وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع وضعف الخدمة خلال الفترة المذكورة للقيام بأعمال الصيانة والتركيب لضمان انتظام تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة ،مناشدة المواطنين ،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.