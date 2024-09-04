قافلة سكانية متكاملة بقرية القصيمة فى وسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

نفذ فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء ، اليوم الأربعاء، قافلة سكانية متكاملة بقرية القصيمة في وسط سيناء، بالتعاون مع الجهات الشريكه،وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان.

وقالت نوال سالم مدير فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء ، أن القافلة ضمت ندوة توعية دينية سكانية مع رجال وشباب القرية، قافلة طبية لتقديم الخدمة العلاجية وصرف الادوية،ندوة توعية دينية مع السيدات،ندوة عن التمكين القانوني للسيدات،أنشطة دعم نفسي للأطفال وتوزيع أدوات مدرسية،أنشطة فنية مسرح وعرائس للأطفال،أنشطة رياضية وترفيهية مع الشباب والنشئ ،توزيع دعم عينى علي المواطنين بالقرية ،واجراء امتحانات محو امية.

أشارت سالم إلى أن القافلة بمشاركة الدعوة والاعلام الديني بالأزهر الشريف،الطب العلاجي وإدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، واعظة من مديرية الأوقاف، وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام ، فرع المجلس القومى للمرأة،الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء،مديرية الثقافة ومديرية الشباب والرياضة، ومجلس مدينة الحسنة وهيئة محو الامية وتعليم الكبار.



يشار إلى أن القافلة تحت رعاية الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء والدكتورة عبلة الالفي نائب وزير الصحه والسكان لشؤون السكان.

