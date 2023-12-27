القومى للسكان بشمال سيناء يواصل حملات استخراج الأوراق الثبوتية لغير المقيدين بالسجلات

أعلنت نوال سالم، مقررة فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، مواصلة حملات استخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين غير المقيدين بالسجلات الرسمية في مختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، مبينة أن حملات استخراج الأوراق الثبوتية تهدف إلي القضاء علي ظاهرة زواج القاصرات وعدم تسجيل الأطفال.

وأشارت إلى أنه عقد اجتماعا برئاسة العميد أسامه الغندور سكرتير المحافظة للجنة التنسيقية العليا للسكان بالمحافظة، وتم التأكيد على توفير الأطباء والكوادر الطبية في مراكز تنظيم الاسرة وتنفيذ خطة لتغطية جميع التجمعات بإضافة الخدمات التوعوية والفنية وتفعيل خدمة الرعاية الصحية والاجتماعية لجميع المواطنين في المناطق المحرومة، فضلًا عن متابعة الوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة، وقيام مختلف الجهات بالتنسيق مع منطقة وعظ شمال سيناء لاستضافة قوافل الأزهر الدعوية واستفادة الجمهور من تلك القوافل، بجانب التوعية بمخاطر الإدمان، وتغطية المناطق المحرومة بالخدمات السكانية من خلال مديرية الصحة.

كم تم مطالبة جميع المديريات والجهات بالتنسيق مع وحدة أيادي مصر بالديوان العام للاستفادة من مراكز التدريب علي حرفة السجاد اليدوي بمراكز المدن لتدريب الفتيات والسيدات واعدادهن للعمل الحر من خلال التدريب علي حرفة السجاد.