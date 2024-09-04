علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف تستطلع هلال شهر ربيع الأول

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تنظيم كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بالجامعة بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية يوماً استطلاعيًا لتحري رؤية هلال شهر ربيع الأول لعام 1446هجريًا.

وأشار رئيس الجامعة، أن كلية علوم الملاحة بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية تقوم باستطلاع هلال أوائل الشهور العربية من مقر الكلية باستخدام التليسكوب الكهرو بصرى تحت إشراف فريق الرصد بالكلية وبحضور لجنة من دار الإفتاء المصرية بالقاهرة، حيث تُعد الكلية إحدى لجان الرصد والتحري التي ترسلها دار الإفتاء المصرية، لتغطية الرؤية على مستوي الجمهورية مشيرًا إلى أن الجامعة دائما ما تهتم بتزويد الكلية بأحدث التلسكوبات الفلكية التي تساعدها على اجراء الاستطلاعات المختلفة.

وأوضح الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، أن هناك لجنة من الكلية تحت إشراف الدكتورة منال جمال الدين محمد وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد بدوى يسن مدرس علوم الفضاء والمشرف على فريق الرصد وذلك لإعداد تقارير تحري لرؤية هلال الشهور العربية بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، وأن لجنة الرصد تقوم بتدريب الطلاب على استخدام التليسكوب في رصد وتتبع الأقمار الصناعية حيث تم استطلاع الشهور العربية كثيرًا خلال السنوات الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن الكلية ليست جهة إفتاء وإنما جهة علمية تتبع السنة النبوية الشريفة في تحرى الهلال كما أمرنا رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم، وتعد الكلية أحد لجان الرصد التي تساهم في تحري الشهر الكريم والشهور العربية، وتكن الكلية كل الاحترام والتقدير لدار الإفتاء المصرية متمثلة في فضيلة مفتي الديار المصرية، حيث إنها الجهة الوحيدة التي لها الرأي النهائي لمواعيد بدايات ونهايات الشهور الهجرية.