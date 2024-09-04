اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 05:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 5 آلاف عبوة ألعاب نارية محظور تداولها بالبحيرة

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 03:59 م
ضبط 5 آلاف عبوة ألعاب نارية محظور تداولها بالبحيرة ألعاب نارية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، حملات تموينية مكثفة على الأسواق ومحطات الوقود والمتاجر ، وذلك لمواجهة بيع السلع مجهولة المصدر والمحظور تداولها.

و أسفرت تلك الحملات عن ضبط نحو 5000 عبوة ألعاب نارية محظور تداولها  قبل بيعها فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


أشرف على الحملات الرقابية محمد رجب هدية مدير مديرية التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى  وكيل مديرية التموين.

من جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة،  تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة، لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها  للإستهلاك الآدمي .

 







محافظة البحيرة

العاب نارية

محافظ البحيرة

حملات تموينية

حملات رقابية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة