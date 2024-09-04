ضبط 5 آلاف عبوة ألعاب نارية محظور تداولها بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، حملات تموينية مكثفة على الأسواق ومحطات الوقود والمتاجر ، وذلك لمواجهة بيع السلع مجهولة المصدر والمحظور تداولها.

و أسفرت تلك الحملات عن ضبط نحو 5000 عبوة ألعاب نارية محظور تداولها قبل بيعها فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



أشرف على الحملات الرقابية محمد رجب هدية مدير مديرية التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى وكيل مديرية التموين.

من جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة، لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .