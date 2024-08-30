ضبط 43 طن أعلاف داخل مصانع غير مرخصة بمحافظة البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، عدة حملات تموينية على الأسواق ومحطات الوقود ،لمواجهة بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء ، وكذلك بيع السلع مجهولة المصدر.

و أسفرت تلك الحملات عن ضبط 43 طن أعلاف داخل مصانع غير مرخصة ،وذلك لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المهندس محمد رجب هدية مدير مديرية التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى وكيل مديرية التموين بالبحيرة .

من جانبها وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الأسواق ، وكذلك المتابعة الميدانية المستمرة على ومحطات الوقود والمصانع الغير مرخصة، وذلك لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .



