ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية بحوزة شخصين فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث مركز شرطة كفر الشيخ من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش والبانجو، وعدد من الأسلحة النارية المختلفة، وعدد من الطلقات، تم التحفظ على المضبوطات واقتياد المتهمين لديوان المركز، وأقرا بحيازتهما للمخدرات والأسلحة النارية والطلقات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خيري نصار، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، إخطارًا يفيد بتوافر معلومات لدى رئيس مباحث المركز مضمونها قيام كل من " م . م . م " 24 سنة، عاطل ومقيم مسير، و " م . ع . ع " 24 سنة، ومقيم قرية 15 الرياض، وسبق اتهامهما في العديد من قضايا المخدرات والأسلحة متخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي في بيع الأسلحة والطلقات النارية، وبيع المواد المخدرة، ونجحت القوة في إلقاء القبض عليهما وبحوزتهما بندقية خرطوش أجنبية الصنع، و2 مسدس خرطوش، و6 طلقات، و2 فرش حشيش، و 2 كيس من مخدر البانجو يزن حوالي 500 جرام.