ضبط شركة دعاية وإعلان بدون ترخيص فى الجيزة

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية في ضبط المدير المسئول عن شركة دعاية وإعلان بالجيزة بدون ترخيص يقوم من خلالها بالترويج لمنتجات عبر القنوات الفضائية غير المرخصة وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة دعاية وإعلان "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، مستخدماً أجهزة حاسب آلى محمل عليها إعلانات دعائية لمنتجات دوائية ومكملات غذائية، يروج لها من خلال بعض القنوات الفضائية غير المرخصة .. دون الحصول على التراخيص اللازمة وبدون رقابة من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف الشركة المشار إليها وضبط المدير المسئول ، وبالتفتيش فى حضوره عثر على (جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" محمل عليه آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى – كمية من المنتجات الدوائية والمكملات الغذائية - ختم أكلاشيه).

بمواجهة المتهم المضبوط أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع مالك الشركة بقصد تحقيق أرباح مادية. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.