سقوط سقف شقة بالدور العلوى على أخرى بالأرضى فى عقار بحدائق القبة

كتب عبد الرحمن سيد

تعرض عقار بمنطقة حدائق القبة، اليوم، إلى انهيار جزئى إثر سقوط سقف الطابق العلوى على الطابق الارضى، والذى أسفر عن إصابة شخص بكدمات في الوجه.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط جزء من سقف عقار بشارع الفرن المتفرع من اسكندر مينا بمنطقة حدائق القبة.

وبانتقال الأجهزة المعنية وفحص العقار تبين سقوط جزء من سقف عقار عبارة عن سقف صاله الطابق الاول على الطابق الأرضي.

وتم التقابل مع مالك الشقة المنكوبة ومصاب بكدمات أعلى الحاجب الأيمن والذى أوضح أنه أثناء تواجده داخل الشقة فوجئ بسقوط سقف الشقة العلوية على شقته مما أدى اصابته، ولم يتهم أحد.

وتبين أن العقار مكون من 4 طوابق عبارة عن طابق ارضى و3 علوى وكل طابق مكون من شقتين عدا الأرضي مكون من شقة واحدة والعقار على مساحه 90 متر وكل شقه علي مساحه 65 متر بإجمالي 9 شقق يقطنهم 28 شخص والذين لم يتعرضوا لأى ضرر نتيجة الحادث.

وأمرت الأجهزة المعنية ⁠بإخلاء العقار موقت لحين تشكيل لجنة لفحص العقار.