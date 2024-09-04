رئيس جامعة بنها يشهد حفل مواهب مركز الموهوبين والمبدعين ويشيد بإبداعات الطلاب الفنية

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، حفل مواهب وإبداعات مركز الموهوبين والمبدعين بالجامعة، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مني نصر مديرة مركز الموهوبين والمبدعين، والدكتور أحمد عبد السلام نائب مدير المركز الموهوبين والمبدعين.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن مركز الموهوبين والمبدعين يسعى لرعاية الطلاب المبدعين والمبتكرين بالجامعة وتنمية قدراتهم ومواهبهم، ويدعمهم لتطبيق أفكارهم الإبداعية ويسهم في تسويقها محليا وإقليميا، من أجل الوصول بالموهوبين والمبدعين والمبتكرين للتميز والقدرة علي المنافسة إقليمياً، كما أنه يسهم فى بناء قيادات إبداعية شابة قادرة على التميز والريادة سعياً لبناء مجتمع المعرفة، وذلك من خلال بعض الأنشطة الذى يقوم بها مما يجعل الطلاب الاستمتاع بالحرم الجامعى، مشيرا إلى أن كل أدوات الجامعة مسخرة لإظهار إبداعات الطلاب ومواهبهم.

وأشاد الجيزاوى، بأداء الطلاب وما قدموه من فقرات فنية وغنائية عكست أدائهم المتميز، موجها الشكر لكل القائمين على المركز حتى وصلوا بالطلاب إلى هذا الأداء المتميز.

وفى نهاية الحفل، كرم رئيس الجامعة ومرافقوه عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بمركز الموهوبين والمبدعين بالجامعة تقديرا لجهودهم خلال الفترة السابقة.



كلمة رئيس الجامعة خلال الحفل



رئيس جامعة بنها يشهد الحفل



جانب من الحفل



جانب من الفرات



الفقرات الفنية بالحفل