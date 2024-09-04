جامعة حلوان تتألق فى ماراثون الابتكارات بجامعة بنها 2024

كتبت: بتول عصام

شاركت جامعة حلوان فى معرض الابتكارات العلمية 2024، الذى أقيم فى جامعة بنها تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، تحت شعار "ماراثون جامعة بنها للابتكارات 2024"، واستمر من 1 إلى 3 سبتمبر 2024، كا أنه شهد مشاركة واسعة من الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية.

ومثّل جامعة حلوان فريقان من كلية الهندسة: فريق "Oracle" وفريق "SDS Team"، من قسمى هندسة الإلكترونيات والاتصالات وهندسة الحاسبات والنظم.



وقامت إدارة النشاط العلمى والتكنولوجى بجامعة حلوان بتنسيق مشاركة الطلاب فى هذا الحدث الهام، وجاءت هذه المشاركة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمود المسلاوى، عميد كلية الهندسة، وبإشراف الدكتور أحمد صلاح، رئيس قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات، والدكتور محمد الدكروري.



وقد حقق فريق "SDS" إنجازًا مشرفًا بفوزه بالمركز الأول فى مسار حماية البيئة، و تكون الفريق من الطلاب من كلا من، محمد خالد، مهاب ياسر، مصطفى فوزى، معاذ محمود.

فى حين شارك فريق "Oracle" فى مسار إنشاء المدن الذكية والاستدامة، وضم كلًا من: نورالدين مجدى، مهاب ياسر، عبد الرحمن بدوى، عبد الرحمن أشرف، ومحمد محمود أحمد.

وفى تصريح للدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، قال: "نحن فخورون بإنجاز طلابنا فى ماراثون الابتكارات بجامعة بنها، هذا النجاح يؤكد التزام جامعة حلوان بدعم الابتكار والبحث العلمى، ونحن نسعى دائمًا لتمكين طلابنا من المشاركة فى مثل هذه المسابقات التى تعزز قدراتهم الإبداعية وتساهم فى تطوير حلول مبتكرة لتحديات التنمية المستدامة."

من جانبه، أوضح الدكتور محمود المسلاوى، عميد كلية الهندسة بحلوان "إن مشاركة طلابنا فى هذا الماراثون العلمى تمثل نقطة التقاء حيوية بين التعليم الأكاديمى والتطبيق العملى، ونحن نؤمن بأهمية تزويد طلابنا بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، وهذه المشاركات تساعدهم على صقل مواهبهم وتطبيق معارفهم فى مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعى والتنمية المستدامة."

والجدير بالذكر أن يُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة فى مسيرة جامعة حلوان نحو تعزيز دورها فى مجال الابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر.