جمعية فلكية: كوكب "عطارد" يزين سماء الفجر غدا فى مشهد بديع

كتب محمود راغب

يصل كوكب عطارد استطالته العظمى الغربية الصباحية - أقصى مسافة زاوية من الشمس يوم غدا الخميس 05 سبتمبر 2024 وهي فرصة لرصد الكوكب فوق الأفق الشرقي قبل الفجر بحوالي الساعة تقريبا.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أنه لرصد عطارد يجب أن يكون الأفق مكشوف بالكامل ويتم النظر باتجاه موقع شروق الشمس حيث سيظهر عطارد كنقطة ضوئية متوسطة اللمعان إلى أعلى يسار موقع شروق الشمس وربما قد تحتاج لاستخدام المنظار في حال كانت السماء ليست صافية تماما بالقرب من الأفق.

لأن عطارد أقرب كوكب إلى الشمس ومدارة يقع بين الأرض والشمس فإن هذا الكوكب يقع بالقرب من الشمس كما يرصد في سماء الأرض ولكن صباح الخميس سيكون الكوكب بزاوية 18 درجة غرب الشمس.

نظراً لحركة عطارد حول الشمس في مدار شديد الاستطالة (بيضاوي الشكل) فإن استطالته العظمى متغيرة من حوالي 18 إلى 28 درجة.

بشكل عام أفضل وقت لرصد عطارد في استطالته العظمى يعتمد بشكل أساسي على الموسم الذي يحدث فيه، فأقصى استطالة عظمى هي التي تكون متزامنة مع حدوث الاعتدال الربيعي والأقل تلك التي تحدث بالقرب من الاعتدال الخريفي.