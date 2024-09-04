جامعة دمنهور توقع بروتوكول تعاون مع التربية والتعليم للتدريب الميدانى للطلاب

البحيرة -ناصر جودة

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، و الدكتور إلهامى ترابيس رئيس جامعة دمنهور مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

ويهدف البروتوكول إلى تنظيم برنامج التدريب الميداني (التربية العملية) للطلاب المعلمين بجامعة دمنهور، بما يسهم فى سد العجز في بعض المدارس ورفع كفاءة العملية التعليمية بما يتناسب مع قرارات وزارة التربية والتعليم.

وفى كلمتها أشادت الدكتورة جاكلين عازر بجامعة دمنهور كشريك في كافة برامج التنمية على أرض البحيرة، مشيرة إلى أن توقيع البروتوكول اليوم يعد تطبيق عملى للاستراتيجية الوطنية للتعليم والتى أقرها السيد رئيس مجلس الوزراء للتنسيق بين الجامعات وقطاع التعليم للاستعانة بالطلاب، وذلك تماشيا لجهود الدولة لتطوير العملية التعليمية.

وذلك بالتزامن مع السياسات التعليمية الحديثة وزيادة عدد الفصول الدراسية بنسب من 20 إلى 30% مما يتطلب زيادة عدد المعلمين لسد العجز بالمدارس، وان توقيع البروتوكول اليوم يعد رسالة لكل المواطنين بتعاون كافة الأجهزة لتنفيذ استراتيجية التعليم، كما أنه بداية هامة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.

كما أشار رئيس جامعة دمنهور على ضرورة التكامل بين كافة الجهات لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم بما يعود بالنفع على أبنائنا الطلاب.

حيث أُبرم البروتوكول بناءً على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1993 لعام 2023، والذي يحدد إطارًا جديدًا للتدريب العملي الميداني للطلاب في كليات التربية، ليتضمن هذا التدريب الميداني مشاركة طلاب الفرقة الثالثة والرابعة بكليات التربية بجامعة دمنهور على مدار الأسبوع، تحت إشراف الموجهين الفنيين بمديرية التربية والتعليم.

حيث وقع البروتوكول عن جامعة دمنهور الدكتور ماجد محمد شعلة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب (طرف أول)، وعن مديرية التربية والتعليم الأستاذ يوسف فؤاد الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة (طرف ثاني).

وتنص بنود البروتوكول على :-

التعاون والتنسيق المشترك

يلتزم الطرفان بالعمل المشترك لوضع السياسة العامة لتنفيذ البروتوكول وتحقيق الأهداف المرجوة.

إمداد المديرية بالطلاب من طلاب كليات التربية وكلية التربية تعليم أساسي وكلية التربية طفولة وطلاب الدبلوم التربوي.

تقديم الخبرة وبناء القدرات

تلتزم مديرية التربية والتعليم بتوفير بيئة تدريبية ملائمة للطلاب، تشمل التفاعل مع المعلمين ذوي الخبرة وبناء القدرات التربوية وذلك من خلال التواصل الفعال مع المعلمين ذوي الخبرة الطويلة من خلال التعرف على المناهج الدراسية وكيفية تدريسها وتكوين الحس المهني لدى الطلاب وتنمية القيم الإيجابية لديهم في مهنه التدريس وذلك عن طريق التدريب العملي بالمدارس التابعة للمديرية، واستخدام استراتيجيات التعليم الحديثة وإتقان أساسيات التعامل مع تكنولوجيا التعليم ، وأنظمة التعليم الإلكتروني والعمل على امتلاك الطلاب القدر الكافي من مهارة إدارة الوقت

كما تقوم مديرية التربية والتعليم بتوفير كافة التسهيلات اللازمة للطلاب المعلمين داخل المدارس، بما في ذلك استخدام المعامل والمكتبات.

كما سيتم منح شهادات تقدير للطلاب المتميزين في أداء مهامهم التدريبية.