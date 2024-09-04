جامعة الزقازيق تستضيف فرق التصنيفات الإقليمية المؤهلة لبرنامج GEN-Z 2024

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تماشياً مع السياسة الوطنية لدعم رواد الأعمال، وتحت رعاية الدكتزر محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، الدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق دعم المبتكرين والنوابغ، استضافت جامعة الزقازيق اليوم الأربعاء الفرق المشاركة فى التصفيات الإقليمية لأولمبياد الشركات الناشئة المؤهلة لبرنامج GEN-Z 2024، والتى تقام على مستوى إقليم منطقة القناة وسيناء لتضم 8 جامعات وهي (الزقازيق، وقناة السويس، والعريش، وبورسعيد، وشرق بورسعيد التكنولوجية، والجلالة، وسيناء).

كان فى استقبال الوفود المشاركة الدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي بالجامعة، ود.مصطفى أمين مدير برامج بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود.أحمد عبد النبي مدير برامج صندوق رعاية المبتكرين، وأ.طارق الأجهوري صاحب شركة بولوستيك للاتصالات، ود.ماجد أبو هاشم أستاذ العقاقير والنباتات الطبية بصيدلة الزقازيق ونائب مدير مكتب الابتكار لنقل التكنولوجيا والتسويق (تايكو) بجامعة الزقازيق، ود.حسام المسلمي مدرس هندسة البصريات بجامعة الزقازيق ومنسق برنامج للبصريات والليزر، ود.محمد الجمال مدير وحدة ريادة الأعمال وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وكذلك منسقي الجامعات المشاركة والطلاب المبتكرين.

أعرب رئيس الجامعة عن فخره باستضافة جامعة الزقازيق لتلك المسابقات التي تعد منصة مثالية للشباب الذين يرغبون فى الوصول بأفكارهم إلى نماذج حقيقة بما يحقق مفهوم التنمية المستدامة 2030 مؤكدًا ثقته بقدرات شباب الجامعات المصرية كثروة قومية تساهم فى بناء مستقبل مصر.

كما رحب الدكتور إيهاب الببلاوى بالحضور، وأعرب عن سعادته بالاحتفال المبهج والاستعدادات المتميزة التى أعدتها الجامعة لاستقبال الوفود وما يقدمه الشباب المبتكرين من أفكار متميزة، مشيراً إلى الجهود المبذولة من قبل مركز الابتكار والتصنيف الدولي لرعاية الطلاب المبتكرين وصولاً لمشروعات تخرجهم والتى يتم إيلاء اهتمام بالغ للمميز منها، موضحاً أن إقامة تلك المسابقات لرعاية أفكار المبتكرين يأتى تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى الذي يناشد دائماً كافة مؤسسات الدولة بضرورة دعم وتبني أفكار الشباب المبتكرين.

من جانبه، قدم الدكتزر مصطفى أمين الشكر لجامعة الزقازيق على الاستضافة الرائعة، كما استعرض خطوات المسابقة، مؤكداً ضرورة وضع الجامعات المشاركة على مستوى التصنيفات العالمية، مشيراً إلى أن وصول الشباب لهذه المرحلة يعد بحد ذاته نجاحاً عظيماً.

في السياق ذاته، أكد كل من الدكتور أحمد عسكورة، ود.محمد الجمال، الدور الرائد لمركز الابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي لتلقي الأفكار البحثية والابتكارية للشباب، والعمل على تطويرها بما يسهم فى تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية ويحقق نهضة علمية وتكنولوجية للجامعة بشكل خاص وللتعليم الجامعي بشكل عام.



جدير بالذكر، أنه سيتم تأهيل الفائزين للبرنامج التلفزيوني Gen-z وسيحصلون فى المسابقة النهائية على جوائز قيمة، وفرص احتضان مميزة.