تعليم الوادى الجديد يجرى الاختبارات الشخصية للمتخلفين عن موعد الوظائف القيادية

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

أكد سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، عقد الاختبارات الشخصية للمتقدمين لشغل مجموعة من الوظائف القيادية الذين تخلفوا عن الحضور بالمواعيد المحددة السابقة، بحضور أحمد خليل مدير عام التنظيم والإدارة بالمحافظة، ومصطفى محمد على رئيس اللجنة النقابية للمعلمين و ناصف انيسى نائب رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة.

وأجريت المقابلات الشخصية بشأن التجديد لقرار المديرية (222 ) لسنة 2022 لوظائف الإدارة المدرسية والقرار ( 171 ) لسنة 2020 لوظائف التوجيه الفني، ووظائف الإدارات النوعية بالداخلة والفرافرة وبلاط التعليمية، والذين جرى عقد اختبارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية للمستهدفين لشغل الوظائف بمعمل الحاسب الآلي بالمديرية، حيث جرى عقد الاختبارات من قبل اللجان المختصة لاختيار أفضل العناصر بكل شفافية وحياد.



