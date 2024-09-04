تحرير 133 محضراً خلال حملات تموينية على المخابز والأسواق بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن تحرير 133 محضراً تموينياً بمراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية المكثفة نظمتها مديرية التموين بالتنسيق مع الرقابة التموينية ومباحث التموين، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقاً للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير133محضراً، ففي مجال المخابز البلدية تم تحرير111محضراً متنوعاً ما بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- تصرف وتجميع دقيق بلدى مدعم - توقف - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات ).

وفى مجال الأسواق، تم تحرير 22 محضراً ما بين (بيع بأزيد من السعر المقرر ـ عدم الإعلان عن الأسعار - شهادة صحية)، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

