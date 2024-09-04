بورسعيد تستحق.. مبادرة للشباب والرياضة مع الأحياء لتجميل وتنظيف المحافظة

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، اليوم الأربعاء، لقاء مع قيادات الشباب والرياضة وعدد من الشباب بأندية التطوع لبدء مبادرة "بورسعيد تستحق"، لرفع كفاءة وتنظيف ونشر التوعية فى الأحياء المختلفة بمحافظة بورسعيد.

انطلقت مبادرة "بورسعيد تستحق" لمديرية الشباب والرياضة تحت إشراف محمد عبدالعزيز، مدير عام المديرية ببورسعيد، وبرعاية اللواء محب حبشى، محافظ بورسعيد، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

وأكد محمد عبدالعزيز، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، أن المبادرة تهدف إلى التعاون مع الأحياء لرفع كفاءة المناطق فى النظافة العامة، ومساعدة العمال فى حى الضواحى لرفع معنوياتهم تقديرا لجهودهم المبذولة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع سمر الموافى، رئيس حى الضواحى، مضيفًا أن لم تقتصر المبادرة على ذلك فقط ولكن يقوم الشباب بتوعية المواطنين بأهمية النظافة.

وأشار الشباب المشاركون فى المبادرة، إلى أنه بالفعل بورسعيد تستحق، ولذلك قرروا أن يشاركوا فى هذه المبادرة لأن بلدنا بالفعل تستحق الافضل فى كافة نواحى الحياة.