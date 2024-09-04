اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 08:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

بورسعيد تستحق.. مبادرة للشباب والرياضة مع الأحياء لتجميل وتنظيف المحافظة

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 07:40 م
بورسعيد تستحق.. مبادرة للشباب والرياضة مع الأحياء لتجميل وتنظيف المحافظة المشاركون فى مبادرة بورسعيد تستحق
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، اليوم الأربعاء، لقاء مع قيادات الشباب والرياضة وعدد من الشباب بأندية التطوع لبدء مبادرة "بورسعيد تستحق"، لرفع كفاءة وتنظيف ونشر التوعية فى الأحياء المختلفة بمحافظة بورسعيد.

انطلقت مبادرة "بورسعيد تستحق" لمديرية الشباب والرياضة تحت إشراف محمد عبدالعزيز، مدير عام المديرية ببورسعيد، وبرعاية اللواء محب حبشى، محافظ بورسعيد، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

وأكد محمد عبدالعزيز، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، أن المبادرة تهدف إلى التعاون مع الأحياء لرفع كفاءة المناطق فى النظافة العامة، ومساعدة العمال فى حى الضواحى لرفع معنوياتهم تقديرا لجهودهم المبذولة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع سمر الموافى، رئيس حى الضواحى، مضيفًا أن لم تقتصر المبادرة على ذلك فقط ولكن يقوم الشباب بتوعية المواطنين بأهمية النظافة.

وأشار الشباب المشاركون فى المبادرة، إلى أنه بالفعل بورسعيد تستحق، ولذلك قرروا أن يشاركوا فى هذه المبادرة لأن بلدنا بالفعل تستحق الافضل فى كافة نواحى الحياة.







بورسعيد

اخبار بورسعيد

اخبار محافظة بورسعيد

الشباب والرياضة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة