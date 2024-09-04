المرور على1232 منشأة طبية خاصة بالمنوفية خلال شهر أغسطس

المنوفية - محمد فتحى

قام فريق إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية ،والإدارات تحت إشراف الدكتورة شيرين مسعد مدير الادارة بالمرور علي مختلف المنشآت( مستشفيات خاصة - مراكز أشعة - عيادات خاصة بعمليات وبدون - حضانات - معامل تحاليل - محال النظارات) على مستوى المحافظة، وبتكليف من الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية , بضرورة الوقوف علي مدي إلتزام المنشآت الطبية بالقطاع الخاص بالمعايير المتفق عليها من حيث التزامها بسياسات مكافحة العدوي واشتراطات السلامة والأمان وكذلك اشتراطات الترخيص وتوافر العمالة المؤهلة من عدمه.

تم خلال المرور تنفيذ غلق إداري لعدد من المنشآت الخاصة وتم المرور علي 41 مستشفى خاص، 588 عيادة خاصة، 21 مركز أشعة، 42 مركز طبي بعمليات، 14 مركز طبي بدون عمليات أو حضانات، 40 محل نظارات. إجراء حملة موسعة على مركز أشمون شملت 8 مستشفيات خاصة شارك فيها إدارات مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية وتم خلالها إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة.

تأتى الحملات المرورية على المنشآت الطبية الخاصة لمتابعة سير العمل بها ورفع الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ,إلتزاما" بخطة الدولة بضرورة الرقابة والتفتيش المستمر علي المنشآت الطبية الخاصة لتحقيق أفضل خدمة طبية لأبناء المحافظة والاهتمام بالمنظومة الصحية ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة لتقديم خدمات أفضل للمرضى للارتقاء وتحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.



