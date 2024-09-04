المركزى للإحصاء: 3 مليارات دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا فى 2024

كتب مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز اليوم الأربعاء، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا وصل إلى 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وقد سجلت حجم الصادرات المصرية إلى تركيا 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من تركيا 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

ومن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا خلال النصف الأول من عام 2024

1. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 235 مليون دولار.

2. أسمدة بقيمة 177 مليون دولار.

3. حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 143 مليون دولار.

4. آلات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 113 مليون دولار.

5. ملابس جاهزة بقيمة 101 مليون دولار.

ومن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا خلال النصف الأول من عام 2024

1. آلات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 275 مليون دولار.

2. حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 278 مليون دولار.

3. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 117 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 74 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 77.8 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 103.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023 بينما بلغت الاستثمارات المصرية في تركيا 33.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 28.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 30.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 29.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 ، بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 10.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022.

وسجل عدد سكان مصر 106.8 مليون نسمة في سبتمبر 2024، بينما سجل عدد سكان تركيا 86.3 مليون نسمة لنفس الفترة، وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة تركيا طبقــاً لتقديرات البعثة 73.3 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.